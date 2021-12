Boruto, l'incarico del Team 15 nell'anteprima dell'episodio 231

Il 2022 della serie anime di Boruto: Naruto Next Generations inizia in modo insolito. I protagonisti principali vengono momentaneamente messi da parte, il focus è tutto sul Team 15, che intraprende un incarico di rilevante importanza.

Con gli archi narrativi originali del secondo esame di selezione chunin e di Kawaki messi in catalogo, l’anime si appresta a un nuovo inizio. Protagoniste dell’episodio 231, il primo del nuovo anno, sono le kunoichi del Team 15.

Al Villaggio della Foglia giunge notizia di un incidente in cui un commerciante ambulante è stato attaccato da un gruppo di banditi. A Tsubaki Kurogane, Wasabi Izuno e Namida Suzumeno viene affidato l’incarico d'indagare sulla situazione.

Con Wasabi alla guida, l’unica chunin delle tre, il Team 15 parte in missione, salvo scoprire che tale incarico pare essere strettamente legato ai samurai del Paese del Ferro, di cui Tsubaki è proveniente. Giunti sul luogo del misfatto, infatti, la giovane samurai riconosce i segni dell’autore del delitto. Tremante, confessa alle amiche che ad aver commesso il reato è una persona che lei rispettava profondamente, una persona con cui era solita allenarsi nell’arte della spada.

Il principale sospettato per l’omicidio è un senpai di Tsubaki, un allievo del suo stesso maestro. Per la giovane samurai di Konoha, dunque, questa sarà una lotta fraterna indirizzata dal destino. Vi lasciamo a un'altra immagine di Boruto 231 e allo scontro nel Paese del Mare Calmo in Boruto 230.