Boruto incontra l'Attacco dei Giganti: i ninja del Team 7 diventano dei minacciosi Giganti

La serie di Boruto: Naruto Next Generations ci ha mostrato molte volte il figlio di Naruto, e compagni, alle prese con avversari molto potenti e momenti a dir poco drammatici, ma non è nulla se paragonato ai sanguinosi eventi raccontati da Hajime Isayama nell'Attacco dei Giganti, eppure un fan ha voluto unirli in una bellissima illustrazione.

Partendo dal presupposto che l'elemento della squadra sia presente in entrambe le opere, l'utente @Choco15Lesly ha immaginato come sarebbero stati i personaggi di Boruto, Sarada e Mitsuki, nei panni dei membri del Corpo di Ricerca, per poi trasformarli successivamente in dei perfetti e minacciosi Giganti.

Il risultato, come potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina, sono dei disegni particolarmente dettagliati, sia per quanto riguarda lo stile dei Giganti, sia per l'attenzione alle caratteristiche dei design originali, come gli abiti che contraddistinguono i membri del Corpo di Ricerca, i simboli del Villaggio della Foglia, e gli effetti del segno maledetto Karma sulla pelle di Boruto.

Un crossover indubbiamente capace di stuzzicare gli appassionati delle due serie, soprattutto ora che ci stiamo avvicinando sempre di più alla conclusione dell'Attacco dei Giganti. Ricordiamo che è uscito da poco il capitolo 49 di Boruto, e che Sarada è diventata adulta in una simpatica fanart.