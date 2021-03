Boruto: il primo incontro tra l'Hokage e Kawaki, le differenze tra anime e manga

Sulla via del tromonto, il Vessel Arc di Boruto: Naruto Next Generations ha regalato un ultimo toccante evento agli spettatori: il primo incontro tra il Settimo Hokage e Kawaki. Tuttavia, questa scena presenta notevoli differenze con il manga.

Dopo aver consumato tutto il suo chackra nel combattimento contro Garo, un Esterno di Kara, Kawaki è crollato esausto a terra, permettendo al Team 7 di portarlo al Laboratorio Scientifico nel Ryutan.



In attesa di ordini da parte dell'Hokage e del suo consiglio, Konohamaru e Katasuke hanno deciso di rinchiudere in una stanza il giovane ragazzo, il quale però non ha nessuna intenzione di mantenere la calma. Nonostante Sumire abbia cercato di aiutarlo portandogli del cibo e dei medicinali, il Recipiente è riuscito a sfuggire dalle grinfie dai suoi controllori, salvo venire gravemente ferito dalla Nue.

Arrivato alla periferia del paese, dove un toccante evento ha omaggiato John Wick, Kawaki è stato circondato dalla polizia del Ryutan, che ha aperto il fuoco senza alcuna remora. Scatenando la sua furia, il Recipiente ha cercato di reagire all'attacco sfruttando il potere del suo Karma. Alla vista di uno spaventato bambino innocente, però, Kawaki cambia la traiettoria del colpo dirigendolo verso delle abitazioni civili. È a quel punto che Naruto appare sulla scena.

Sfruttando la Sage Mode e l'energia di Kurama, l'Hokage risucchia il potente attacco e dopo un breve scambio di battute si prende cura di Kawaki, che sviene ancora una volta per mancanza di energia. Questo evento, però, fa passare il ragazzo come un mostro e Naruto come il suo splendente salvatore. Nella controparte cartacea non è andata esattamente così.

Nel capitolo #26 del manga, il primo incontro tra i due avviene all'interno delle mura di Konoha. Quando Kawaki cerca di fuggire dal Villaggio della Foglia, Naruto utilizza i suoi cloni d'ombra per bloccarlo immediatamente. Una volta di fronte a lui, attiva la Sage Mode per metterlo in soggezione e spaventarlo. Capendo che esiste qualcuno più forte di Jigen, Kawaki cede finalmente al Settimo Hokage.



A differenza del manga, nell'adattamento animato Naruto non riesce a impressionare Kawaki. Il Recipiente crede infatti che sia solamente l'ennesimo "bullo" arrivato per cercare di appropriarsi del suo corpo e del suo potere.

Cosa ne pensate di questa netta differenza? Nel nuovo episodio di Boruto sono stati approfonditi i traumi del passato di Kawaki. Nella preview di Boruto 193, il futuro del ragazzo è nelle mani dei Cinque Kage.