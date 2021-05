Boruto: il primo incontro di Kawaki nel promo dell'episodio 201

Da ormai qualche tempo, l'anime di Boruto: Naruto Next Generations ha introdotto Kawaki, un personaggio che si sta rivelando fondamentale sia per il futuro del protagonista che per l'intero Villaggio della Foglia. Tuttavia, è solamente nell'episodio 201 che il Recipiente fa la conoscenza di un importante figura.

Nel corso delle ultime puntate della serie animata l'Organizzazione Kara è finalmente entrata in scena per cercare di rapire Kawaki e riportarlo indietro alla base del gruppo. Tuttavia, a impedire che Delta riuscisse nella sua missione è intervenuto Naruto, che avendo preso a cuore il destino del ragazzo ha deciso di tutelarlo sotto la sua ala.

Avendo ricevuto affetto per la prima volta nella sua intera vita, in segno di riconoscenza Kawaki ha addirittura perso il proprio braccio per correre in difesa dell'Hokage. Il legame tra i due è in continua evoluzione, ma il ricercato dei Kara non sa ancora cosa si nasconde all'interno di Naruto.

Tuttavia, nell'episodio 201 di Boruto finalmente Kawaki si incrocerà con Kurama. Mentre Naruto riposa nel suo letto, la Volpe a Nove Code appare dinanzi al ragazzo, che resta scioccato scoprendo il Kyuubi. "Non posso credere che abbia un tale mostro dentro il suo corpo. Non mi sorprende che sia così forte", dice a se stesso Kawaki.

Dall'altra parte, Kurama afferma che osservandolo gli viene in mente il Naruto adolescente, quello emarginato dagli altri e completamente solo. Ma cos'altro avrà da dirgli la Volpe? Ecco le anticipazioni dei prossimi episodi di Boruto.