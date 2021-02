Boruto: l'incontro tra il protagonista e Kawaki finalmente mostrato nell'anime

La saga del Vessel di Boruto procede mostrandoci nuovi personaggi appartenenti all'Organizzazione Kara ed introducendoci il misterioso Kawaki, il quale presto si troverà faccia a faccia col protagonista. Ecco come è avvenuto il primo incontro tra i due.

Nei precedenti episodi della serie il Team 7 dovette affrontare Ao, il veterano del Villaggio della Nebbia che, pur avendo partecipato alla Quarta Grande Guerra Ninja al fianco dell'Alleanza Shinobi, a causa di alcune circostanze recentemente svelate in Boruto, si scoprì essere un traditore e membro dell'Organizzazione Kara. Successivamente i guerrieri di Konoha si sono trovati a dover affrontare Kashin Koji, un potente nemico in grado di utilizzare tecniche conosciute dal padre di Boruto, sorprendendo tutti i presenti.



Sopravvissuti anche a quest'ultimo scontro, i ragazzi e Konohamaru iniziano a chiedersi per quale motivo la zona in cui si trovano sia tenuta sotto sorveglianza dal gruppo avversario, giungendo nel mentre in un luogo in cui si è apparentemente tenuto uno scontro. È all'interno di un grosso cratere che i protagonisti scorgono quindi Kawaki.



Al termine di questa news riporto alcune delle immagini della scena in questione in cui Boruto osserva il ragazzo svenuto, in seguito avvicinandosi a quest'ultimo il figlio dell'Hokage nota che il misterioso giovane presenta sulla mano lo stesso simbolo che egli ha sulla propria.

Nonostante Kawaki sia ancora privo di coscienza sembra che finalmente prenderà parte alle successive storie dei ninja del Villaggio della Foglia. Voi attendevate il suo arrivo? Fatecelo sapere nei commenti.