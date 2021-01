Boruto: l'incontro con Star Wars nell'ultimo episodio, Boruto prova una 'spada laser'

Nella serie di Boruto: Naruto Next Generations sono apparsi diversi strumenti creati appositamente per i ninja di Konoha, e per quanto il protagonista abbia dimostrato più volte un'avversione nei confronti di tali armi, il figlio del Settimo Hokage sembra essersi ricreduto in seguito all'utilizzo di una "spada laser".

Come potete vedere infatti dal post riportato in fondo alla pagina, condiviso su Twitter da @Abdul_S17, si vede distintamente Boruto provare una delle armi realizzate e sviluppate da Katasuke, che riprende quasi del tutto le spade laser di Star Wars. Si tratta di un'invenzione molto singolare, che riesce a canalizzare la riserva di chakra che l'utilizzatore ha intenzione di usare per renderla effettivamente un pericolo, e per quanto possa sembrare ancora inadatta ad un ninja del livello di Boruto, in futuro potrebbe diventare uno degli emblemi del ninja di Konoha.

Naturalmente si tratta di un chiaro riferimento e omaggio al franchise creato da George Lucas più di quaranta anni fa, e nonostante l'arma sia ancora un prototipo che richiedo un eccessivo consumo di chakra sul campo di battaglia, è stato anche un modo da parte dello studio Pierrot di mostrare la fedeltà nei confronti di quanto narrato nel manga, precisamente con il capitolo 18, quando la spada di chakra è apparsa per la prima volta.

