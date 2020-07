Boruto, inizia la saga di Kara: i cattivi si mostrano in un trailer

Dopo anni di attesa, Boruto: Naruto Next Generations lo scorso anno ha iniziato a trattare la prima storia non filler portando in TV l'arco dei Banditi Mujina. Nonostante abbia subito molte modifiche e aggiunte rispetto alla storia preparata dal mangaka Ukyo Kodachi per la storia a fumetti, Studio Pierrot aveva comunque seguito la storia originale.

Alla conclusione di questa storia, in Boruto: Naruto Next Generations sono ripartiti i filler. Ma i fan erano stati avvisati che questa situazione non sarebbe durata a lungo dato che di lì a breve sarebbe partito l'arco narrativo di Kara, l'organizzazione misteriosa che minaccia Boruto e compagni. Ciò vuol dire che anche nell'anime si entrerà in contatto con i grandi cattivi di nuova generazione.

Questo arrivo è stato confermato pochi giorni fa e adesso è anche disponibile un trailer per il primo episodio di Boruto: Naruto Next Generations che aprirà la saga. Nel tweet in calce potete osservare il video in questione e in particolare nella seconda metà veniamo introdotti a questo misterioso gruppo. Con pochi secondi a disposizione iniziamo ad avere un'infarinatura dello stato dell'organizzazione e di chi la capeggia. Siete eccitati per il prossimo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations che arriverà nella seconda metà del mese? In questa versione sarà presente anche un nuovo membro di Kara.