Boruto: sta per iniziare l'arco più atteso dell'anime

Boruto Uzumaki sta facendo i conti con la minaccia più grande della serie fino ad ora, e sembra che le cose cambieranno per il gruppo. Anche l’organizzazione Kara, come l’Akatsuki, vuole conquistare il mondo con un piano malvagio.

Questo update arriva da Honda Masaya che ha supervisionato il copione di Boruto: Naruto Next Generations. Lo scrittore su Twitter ha risposto a una delle domande più richieste dai fan nell’ultimo periodo, dando un’anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi.

“I prossimi cinque episodi daranno il via all’arco di Ao. Per favore, guardatelo! Inoltre, si parlerà anche del passato di Mugino. L’arco di Ao inizia” ha spiegato Masaya.

Chiaramente i fan sono in hype per l’inizio di questo grande arco, ed è facile capire perché se avete letto il manga. L’arco di Ao è una delle parti più intense del manga.

È importante sapere che in questo arco vedremo anche l’apparizione di Kawaki. Il ragazzo è stato in gran parte assente nell’anime, ma i fan sanno che il suo ruolo sarà importante più avanti nella storia, ma nell’anime non è ancora stato introdotto. Come anticipato nel manga, il ragazzo arriverà anche nell’anime poco dopo l’inizio dell’arco di Ao.

Pronti a tutto, i nostri ninja del Team 7 hanno imparato una nuova tecnica, e Sarada sarà riuscita a padroneggiare lo Sharingan?