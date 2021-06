Boruto: l'inquietante scoperta di Sasuke, dove lo hanno condotto le sue indagini?

Dopo aver respinto al mittente gli attacchi dell'Organizzazione Kara, spinto dal desiderio di Kawaki, il Settimo Hokage sta sottoponendo il suo nuovo figlioccio a un duro allenamento per controllare il chakra. Tuttavia, nella prossima puntata di Boruto: Naruto Next Generations Sasuke farà un'inquietante scoperta.

Come evidenziato dalla sinossi di Boruto 202, Sasuke Uchiha si metterà alla ricerca delle tracce dei dati ricavati nell'incidente del dirigibile che trasportava il Recipiente. Questa sua indagine lo porterà a scoprire alcuni segreti sull'Organizzazione Kara, il gruppo criminale che sta attaccando Kawaki e di conseguenza anche Konoha.

A quanto pare, i Kara hanno un forte legame con gli Otsutsuki, clan di esseri celesti di cui facevano parte Kaguya e Momoshiki. Il Karma, sigillo inciso sia su Kawaki che su Boruto, sembra in qualche modo interconnettere l'Organizzazione Kara e gli Otsutsuki. Ma cosa riuscirà a scoprire Sasuke?



Nelle immagini in anteprima condivise su Twitter dall'utente Abdul S17, grazie alle sue abilità oculari l'Uchiha riuscirà a irrompere in un luogo che pare di essere di vitale importanza sia per Kara che per gli Otsutsuki. Al momento, però, non è ancora chiara quale sia la connessione tra Jigen e gli esseri celesti.

