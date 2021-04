Boruto: un Interno dell'Organizzazione Kara è pronto a colpire

Dopo un primo sviluppo, il nuovo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations è finalmente pronto a fare fuochi d'artificio: la battaglia tra il Villaggio della Foglia e l'Organizzazione Kara sta per cominciare.

La saga Kawaki: Clash with Kara ha visto Naruto accogliere in casa Kawaki, il Recipiente dell'Organizzazione Kara che possiede il Karma, lo stesso sigillo di Boruto. Dopo un travagliato periodo d'ambientamento, il ragazzo pare aver calmato i bollenti spiriti, ma la situazione sta per precipitare. Gli Interni dell'organizzazione criminale sono partiti alla sua ricerca.

Nel corso dell'ultimo episodio dell'anime abbiamo visto Kashin Koji riuscire ad addentrarsi nel Villaggio della Foglia, riuscendo ad aggirare per qualche misterioso motivo la squadra sensoriale guidata da Ino Yamanaka. Koji, però, non è solo, al di fuori delle mura di Konoha lo attende anche Delta.

Tuttavia, come anticipato dalle sinossi dei prossimi due episodi l'unica donna dei Kara è stufa di aspettare: Delta sta per scatenare la sua furia. Intitolato "Monsters", l'episodio 198 aprirà le danze. "Delta invade il villaggio per riportare indietro Kawaki! Naruto si trova sulla sua strada per proteggere i ragazzi".

Dunque, la puntata porterà il Settimo Hokage a esibire tutta la sua potenza per proteggere la sua famiglia. Delta sarà una degna antagonista? Cosa ne pensate, siete entusiasti di rivedere Naruto fare sul serio? Nel frattempo, ecco la preview per Boruto 197. Quanto è migliorato il protagonista? Ecco l'allenamento tra Boruto e Naruto.