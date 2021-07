Boruto: l'intrigo di Kawaki e Himawari nell'immagine in anteprima dell'episodio 209

Dopo uno stop forzato di una settimana, causa Olimpiadi di Tokyo 2020, l'anime di Boruto:Naruto Next Generations sta per tornare. In attesa della nuova puntata, che verrà trasmessa il primo agosto in simulcast su Crunchyroll, ecco un'immagine in anteprima che ci anticipa quel che accadrà.

In seguito alla lunga battaglia con l'Organizzazione Kara, che ha prima coinvolto Naruto e Sasuke, e poi il nuovo Team 7, finalmente per i ninja di Konoha arriva un momento di tregua. Ma non c'è tempo da perdere, gli Interni sono già pronti a muovere il prossimo passo e il Villaggio della Foglia non può farsi trovare impreparato.

Naruto, tratto in salvo da Boruto, Sarada, Mitsuki e Kawaki, si è risvegliato dal suo lungo sonno. Il Settimo Hokage, però, è ancora debilitato e non è alla sua massima potenza. Sasuke, invece, è già ripartito con le indagini. A destare preoccupazione, però, è Kawaki, il quale si è caricato sulle spalle la responsabilità dell'incidente.

Il ragazzo ha compreso che il sigillo Karma è ben più pericoloso di quanto credeva e che sia lui che Boruto sono in grave pericolo. La famiglia Uzumaki è gentile e premurosa nei suoi confronti e ha finalmente stretto un legame con Sarada, Boruto e Mitsuki. Tuttavia, le ombre del passato non intendono lasciarlo andare.

Kawaki è conscio che l'Organizzazione Kara non demorderà e che la sua presenza a Konoha è sinonimo di pericolo per gli abitanti del villaggio. Quando però riflette sulla questione, si accorge che la piccola Himawari ha un comportamento del tutto insolito. Cosa sta architettando la principessina degli Hyuga?

Nell'immagine in anteprima dell'episodio 209 di Boruto, vediamo Himawari e Kawaki in compagnia di un lupo ferito e malconcio. Presumibilmente, nel corso della puntata i due figli di Naruto si prenderanno cura dell'animale e stringeranno un rapporto più solido. Ecco i titoli dei prossimi episodi di Boruto.