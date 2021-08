Boruto: Jigen è davvero così malvagio? La verità sul leader della Kara

Una delle maggiori minacce nella serie di Boruto è rappresentata dall'organizzazione criminale Kara, e specialmente dal suo misterioso e losco leader, Jigen. Cosa si nasconde dietro una figura così apparentemente isolata e oscura? Mentre prosegue il piano di alcuni membri interni per tradirlo, emergono importanti dettagli riguardo le sue origini.

L'episodio 213, dal titolo True Identity, è stato infatti caratterizzato da molte informazioni, quasi esclusivamente riguardo il personaggio di Jigen. Durante una conversazione con Amado e Kashin Koji, il Settimo Hokage Naruto è venuto a conoscenza di alcuni fatti sconcertanti. In realtà Jigen non è una persona malvagia, ma è stato corrotto in quanto ospite di Isshiki Otsutsuki.

Giunto sulla Terra con Kaguya, Isshiki venne abbandonato dalla Principessa in condizioni fisiche critiche, dopo il fallimento di un delicato doppiogioco. Rimasto senza molte speranze di sopravvivere, Isshiki decise di ridursi e vivere all'interno di qualcuno. Quel qualcuno era proprio Jigen, un semplice monaco che viveva una vita tranquilla. Col passare del tempo l'Otsutsuki riuscì a manipolare sempre di più l'ospite, fino a rendere definitivo il processo con il marchio Karma.

Indebolito in seguito allo scontro con Naruto e Sasuke, Isshiki sta pensando di trasferirsi nel corpo di Kawaki, evento che l'Hokage cercherà in ogni modo di fermare, così come la minaccia di Momoshiki nei confronti di suo figlio Boruto.

Vi lasciamo all'accurato piano elaborato da Amado per fermare Jigen, e allo scontro interno all'organizzazione Kara.