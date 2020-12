Boruto: Jiraiya e Tsunade nuovamente insieme nel sequel di Naruto?

L'autore di Naruto, Masashi Kishimoto, è sempre stato molto duro coi propri personaggi. Più volte abbiamo visto storie d'amore spezzarsi a causa delle guerre del mondo ninja. Forse però, in Boruto, potremmo veder rinascere la passione tra Jiraiya e Tsunade. Vediamo Come.

Numerose sono state le coppie di ninja devastate dalla crudeltà del loro modo, a partire dai genitori di Naruto, altri esempi sono: Rin, uccisa dalle mani dell'amato Kakashi, e Asuma, morto lasciando sola ed in attesa della propria figlia Kurenai. Non meno importante delle precedenti ricordiamo la storia d'amore tra Jiraiya e Tsunade. Entrambi ninja leggendari, insieme ad Orochimaru, finirono per prendere strade diverse nella vita. Mentre quest'ultimo iniziò ad interessarsi a tecniche proibite, il primo partì per un viaggio in giro per il mondo scrivendo poesie, mentre la donna si diede all'alcool ed al gioco d'azzardo.

Nel cuore dell'Eremita dei Rospi fu da sempre presente la nipote del primo Hokage, la quale però non gli diede mai alcuna possibilità. Solo a seguito della morte del maestro Hiruzen Sarutobi i due riuscirono a rivedersi: l'uomo in qualità di insegnante di Naruto, mentre la donna nel ruolo di quinto Hokage. Purtroppo però, inviato in missione segreta da quest'ultima, Jiraiya perse la vita lasciando l'ultima dei tre ninja leggendari sola e conscia dei reali sentimenti che anch'ella provava per il compagno di squadra.

Tuttavia nel sequel, Boruto, il leggendario eremita è tornato sotto forma di clone. Ora il suo nome è Koji Kashin, ed è un membro dell'organizzazione Kara le cui reali intenzioni sono quelle di eliminare Jigen, il contenitore di Isshiki Otsutsuki. È possibile perciò che, a seguito della sconfitta di quest'ultimo, il ninja torni a Konoha creando l'occasione di un incontro con Tsunade.

Non si sa quanto della mente di Jiraiya sia stato copiato e potrebbe essere che Koji non conservi alcuna memoria dell'eremita, ma questa potrebbe essere un occasione per la Principessa delle Lumache di creare nuovi ricordi e, a seguito delle numerose perdite, poter finalmente trovare la felicità.

