Boruto al Jump Festa 2022! Arriveranno novità sul futuro della serie anime?

All'evento più atteso dell'anno non poteva che mancare una serie che nell'ultimo periodo ha fatto molto parlare di sé. Parliamo di Boruto: Naruto Next Generations, il quale si aggiunge ufficialmente alla line-up del Jump Festa 2022! Al panel presenzieranno i doppiatori giapponesi del protagonista, del Settimo Hokage e di Sasuke Uchiha.

L'annuale edizione del Jump Festa, manifestazione in grande stile in cui verranno presentate le maggiori novità dell'editore Shueisha, che pubblica le iconiche riviste Weekly Shonen Jump e VJump, da ufficialmente il benvenuto a Boruto: Naruto Next Generations, che nell'ultimo anno ha finalmente convinto il grande pubblico.

Come rivelato dall'utente Twitter @Abdul_S17, al Jump Festa 2022 si terrà un super stage dedicato all'opera di Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto, un panel a cui parteciperanno i voice actor originali di Boruto, Naruto e Sasuke. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo evento?

Molto probabilmente, i tre doppiatori sveleranno il futuro della serie anime, che di recente si è allontanata dalla strada segnata dal manga. Come ben sappiamo, l'anime si è avventurato in un arco narrativo originale in cui i protagonisti della nuova generazione stanno affrontando un nuovo esame chunin. Ma cosa succederà al termine del torneo finale tra i dieci partecipanti rimasti in gioco?

Molto probabilmente, al Jump Festa scopriremo se anche la prossima saga sarà originale, oppure se, cosa molto poco probabile, l'anime tornerà ad adattare gli eventi del manga. All'evento sappiamo che parteciperanno i doppiatori di Boruto, Sasuke e Naruto: questi tre saranno i principali protagonisti della prossima ondata di episodi?

Un ipotesi che ci sentiamo di scartare è un eventuale stop, come accaduto ad esempio per Black Clover, sempre di Studio Pierrot. Boruto è infatti tra gli anime più redditizi di TV Tokyo. Vi lasciamo infine con la preview di Boruto 223.