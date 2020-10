Boruto: Kakashi è geloso del figlio di Naruto, come mai?

Un nuovo episodio di Boruto: Naruto Next Generation è andato online, e ci mostra il nostro giovane ninja durante il suo allenamento insieme a Kakashi. Il figlio di Uzumaki vuole a tutti i costi diventare più forte, e deve diventarlo, soprattutto dopo la batosta presa nello scontro contro Deepa.

In effetti Kakashi ha insegnato a Boruto anche qualche lezione di vita. Certo, essere forti è importante, ma Kakashi riesce anche ad essere empatico, e per questo motivo il maestro ha confessato a Boruto di essere geloso di lui.

La confessione è stata circa a metà episodio, quando Kakashi e Boruto hanno iniziato ad allenarsi. In quel momento Boruto ha detto di essere geloso della forza di Kakashi, forza che ha dimostrato di avere fin dalla giovane età, e che sarebbe un sogno essere forte come Kakashi e Sasuke. Il Sesto Hokage però rivelerà al giovane ninja perché non dovrebbe mai desiderarlo.

Kakashi confessa al ragazzo di essere geloso della sua educazione e del fatto che Boruto è circondato da persone che lo amano, dalla famiglia e dagli amici. Boruto è cresciuto in un momento di pace e non ha sperimentato tutte quelle perdite come il suo maestro. Il Sesto Hokage ha perso i suoi amici in guerra, insieme al padre e al proprio maestro.

Questa confessione di Kakashi ci fa pensare anche alla natura di Boruto stesso. Molti fan si lamentano per la natura pacifica della serie Boruto: Naruto Next Generation, l'intento della serie però è proprio quella di godere della pace che gli eroi precedenti hanno conquistato lottando duramente.

Siete sorpresi dalle parole di Kakashi? Se ve la siete persa, vi consigliamo di recuperare la nuova ending di Boruto Naruto Next Generation. Se volete sapere più nel dettaglio come è andato l'allenamento di Boruto, non perdetevi questo riferimento ad una commovente scena di Naruto in questo gesto di Kakashi.