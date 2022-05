Boruto: Kakashi tornerà mai nel manga? L'indizio di Mikio Ikemoto

Se Naruto, Sasuke e Sakura sono riusciti a rivoluzionare il mondo shinobi, parte del merito è da attribuirsi alla volontà ereditata dal loro maestro Kakashi, che potrebbe assumere il ruolo di faro anche per la nuova generazione di ninja di Boruto. Eppure, così non è. Il Sesto Hokage non è mai apparso nel corso del manga di Kishimoto e Ikemoto.

Kakashi Hatake, resta ancora oggi uno dei protagonisti più popolari dell'intera saga. Tuttavia, in Boruto: Naruto Next Generations è stato dato per disperso, poiché mai apparso senza apparentemente una ragione valida. Il fandom, continua a chiedersi se e quando Kakashi tornerà nelle pagine del manga di Boruto.

La mancanza di Kakashi non è certo una sorpresa. Tralasciando Naruto e Sasuke, protagonisti degli eventi, gli altri ninja della loro generazione non riescono a ritagliarsi uno spazio congruo. Dunque, un ninja di ben due epoche prima, difficilmente può trovare un posto in una serie che intende puntare tutto sui nuovi personaggi.

In futuro, i fan potrebbero però essere gradevolmente sorpresi. In una vecchia intervista del 2019 di Mikio Ikemoto, ci viene fornito un indizio sul ritorno del Sesto Hokage. L'illustratore del manga, in risposta a una domanda che gli chiedeva se ci fosse qualche personaggio non ancora comparso che gli sarebbe piaciuto disegnare in versione più anziana, ha nominato proprio Kakashi.

"Sarebbe uno spoiler, ma devi chiederti: perché il sensei Kakashi non ha trovato screen time nonostante sia un personaggio così popolare? Che mistero, non c'è molto che io possa a dire a riguardo".

A distanza di molti anni da quella intervista, nulla è cambiato e c'è da chiedersi se effettivamente qualcosa cambierà mai. Forse, Kakashi tornerà solamente nel momento in cui quel personaggio di Boruto si sacrificherà per il Villaggio della Foglia.

Nel frattempo, anche nella serie anime Kakashi non trova spazio da tempo. La sua ultima apparizione risale al combattimento con Kashin Koji di Boruto 211.