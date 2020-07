Boruto: Kara debutta nell'anime ma arriva anche un membro inedito e sconosciuto

Archiviato l'arco dei Banditi Mujina, in parte originale e in parte basato sugli avvenimenti del manga di Ukyo Kodachi e Mikio Ikemoto, l'anime di Boruto: Naruto Next Generations ha inserito un nuovo arco filler tra i suoi episodi. Questi sono durati poco - al netto dello stop causato dal Coronavirus - dato che ora arriva l'organizzazione Kara.

Vi avevamo già anticipato diverso tempo fa che in Boruto: Naruto Next Generations avrebbe esordito Deepa, membro di Kara non presente nel manga e che sarà al centro di alcuni eventi dei prossimi episodi dell'anime. Dopo aver visto tutti i membri dell'organizzazione incappucciati, riuniti intorno al capo Jigen, l'episodio 158 ci permette di dare un'occhiata più ravvicinata a uno di questi membri.

E chi ci viene mostrato in Boruto: Naruto Next Generations è proprio Deepa, la cui apparizione in solitaria è stata raccolta in alcuni screenshot che potete vedere nel tweet in basso. Da solo su un promontorio, mentre osserva uno specchio d'acqua nebbioso, Deepa sorride e poi mangia un frutto. Quando la telecamera si concentra sul suo volto possiamo vedere stampato il numero romano sulle due guance. Il numero è il sette, formato da una V e due I. Essendo un personaggio inedito, non si sa ancora bene di cosa sia capace Deepa e come sarà incluso in questa saga.