Boruto e il karma: nel capitolo 50 rivelato a che punto è il potere del protagonista

Il potere del karma è stato una costante presenza in Boruto: Naruto Next Generations. Del potere che è stato impiantato sia nel protagonista Boruto che nel rivale Kawaki si è saputo ben poco per tutta la durata del manga, ma gli ultimi capitoli hanno svelato la sua vera entità. Amado ha svelato la verità sugli Otsutsuki e sul karma.

Al momento sappiamo che il karma di Kawaki era stato impiantato da Isshiki Otsutsuki, mentre Boruto al suo interno ha i frammenti del potere di Momoshiki Otsutsuki. Questo si è già manifestato durante la battaglia con Boro ed è stata fondamentale per salvare i ragazzi della foglia e l'Hokage. Con il capitolo 50 di Boruto: Naruto Next Generations questo potere sta tornando nuovamente utile, anche se in un altro modo.

Isshiki Otsutsuki poteva infatti uccidere Boruto, ma si è poi fermato a causa della presenza del karma di Momoshiki. Come rivela l'alieno, il karma di Boruto al momento è completo al 70%, forse anche all'80%. Isshiki vuole vedere quanto potere è nascosto nel giovane protagonista, ma le sue parole sembrano voler significare che Momoshiki potrebbe tornare a breve prendendo possesso del corpo di Boruto.

Se l'Otsutsukificazione menzionata negli scorsi capitoli dovesse completarsi, potremmo dover dire addio al ragazzo. A meno che non venga scoperto un altro modo per salvarlo.