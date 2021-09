Boruto: Kashin Koji, un destino segnato dal suo DNA? Ecco la sua arte ninja più potente

I grandi misteri sull'Organizzazione Kara stanno finalmente trovando una risposta l'uno dopo l'altro. Dopo aver scoperto la verità sulla correlazione tra Jigen e il Clan degli Otsutsuki, nel corso del più recente appuntamento con l'anime di Boruto gli spettatori hanno potuto finalmente ammirare in volto Kashin Koji.

Sin dall'arco narrativo dedicato ad Ao, il ninja della nebbia che possedeva il Byakugan, agli spettatori è sorto un dubbio clamoroso. Le abilità di Kashin Koji ricordavano da molto vicino, forse troppo per essere vero, quelle di un personaggio scomparso prematuramente. Parliamo del Sannin Jiraiya, il maestro di Naruto.

Kashin Koji e Jiraya sembravano accomunati dalla stessa tipologia di jutsu, dall'evocazione dei rospi, fino all'arte del fuoco. Quel che più aveva sorpreso, però, era stato il Rasengan dell'Interno. Questo jutsu, creato dal Quarto Hokage Minato Namikaze, è infatti conosciuto e padroneggiato solamente da pochi eletti. Come ha fatto Koji ad apprenderlo?

Nel fandom, erano nate diverse teorie, da quella del fratello sconosciuto, fino alla reincarnazione. Nelle ultime puntate, però, abbiamo scoperto che Koji è un clone, un cyborg creato da Amado partendo dal DNA di Jiraiya.

Durante il combattimento con Isshiki Otsutsuki, che in un attimo gli strappa via la maschera dal volto rivelando la sua vera identità, Kashin Koji utilizza persino l'abilità più potente di Jiraiya, quella che il Sannin sfruttò per combattere quasi alla pari con le Sei Vie di Pain.

Tuttavia, esattamente come in quello scontro, la Modalità Eremitica Imperfetta pare sancire la fine di Koji/Jiraiya. L'Otsutsuki è un essere troppo potente. Naruto, che non conosce la verità, pare destinato a non incontrare il clone del suo amato maestro.

Partendo da Boruto 214, ecco una spiegazione sulle abilità di Isshiki Otsutsuki. Vi lasciamo infine alle immagini di Boruto 215.