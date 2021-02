Boruto: Kashin Koji è finalmente pronto a scendere sul campo di battaglia?

Dopo essersi imbattuti e aver sconfitto Deepa e Victor dell'Organizzazione Kara, il Team 7 del Villaggio della Foglia sta per contrapporsi a un altro Interno del gruppo criminale. Questa volta, però, l'avversario è ben più minaccioso dei suoi compagni in precedenza apparsi in Boruto: Naruto Next Generations.

Negli ultimi episodi dell'anime, il Team 7 guidato da Konohamaru è stato attaccato duramente da Ao, eroe della Quarta Grande Guerra Ninja che si è in realtà rivelato essere uno degli Esterni di Kara. Sfiniti dalla complessa battaglia, Boruto, Sarada e Mitsuki non possono però abbassare la guardia: improvvisamente appare un nuovo nemico.

Come evidenziato dal cliffhanger finale dell'episodio 186, il Team 7 viene attaccato da Kashin Koji, che è stato presentato come uno dei membri più pericolosi di Kara. Incaricato di recuperare il misterioso Recipiente e di non lasciare alcuna traccia, l'antagonista si prepara a fare piazza pulita utilizzando la Tecnica del Richiamo.

A destare sorpresa è proprio questo jutsu, con cui viene evocato uno dei rospi solitamente richiamati da Naruto o Jiraiya. In precedenza è stato svelato che Kashin Koji è in qualche modo legato al Paese del Fuoco; nel prossimo episodio scopriremo la verità sulla sua figura?

Ecco spoiler e immagini per Boruto 187, puntata in cui emergerà il potere latente del protagonista. Dietro al piano illogico messo in atto da Kashin Koji in Boruto potrebbe nascondersi altro.