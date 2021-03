Boruto: Kawaki è al centro di un triangolo amoroso, sta per nascere una nuova coppia?

Il debutto di Kawaki ha portato grandi sconvolgimenti nell'anime di Boruto: Naruto Next Generations. Mentre il Villaggio della Foglia cerca di comprendere il suo ruolo nell'Organizzazione Kara e la verità sul suo Karma, una nuova love story sembra essere nata.

Portato al Laboratorio Scientifico degli Strumenti Ninja, Kawaki fa la conoscenza di Sumire, la quale sembra essere sconvolta dai numerosi parallelismi con il suo oscuro passato. Tuttavia, il ragazzo non ha nessuna intenzione di restare rinchiuso in una delle celle della struttura e pur di fuggire finisce per combattere contro la giovane kunoichi. Lo scontro, però, non è finito bene per lui: la Nue, l'animale "domestico" di Sumire, gli ha letteralmente sbranato il braccio.

Riuscendo a calmare la Nue, Sumire lascia fuggire Kawaki. Ricercato dalla polizia del Ryutan, la collaboratrice del Laboratorio Scientifico intende trovarlo prima degli altri inseguitori. In Kawaki, Sumire vede se stessa e prova compassione ed empatia nei suo confronti. Quando finalmente riesce a trovarlo, Sumire tiene a bada l'odio della Nue per curare le ferite di Kawaki. Inoltre, lo aiuta a curare un piccolo cagnolino randagio.

Tra i due vi sono numerosi parallelismi. Entrambi erano considerati scarti, erano incompresi e rischiavano di essere abbandonati se non servivano lo scopo per cui erano cresciuti. Per quanto testardo sia, anche Kawaki si rende conto di questa connessione emotiva.

Tuttavia, come sappiamo Sumire ha una cotta per Boruto. Come si evolverà questo triangolo amoroso? Kawaki riuscirà a conquistare il cuore della fanciulla e a farsi accettare dalla Nue? Nel frattempo, una scena nostalgica ci riporta al primo incontro tra Boruto e Sasuke. Un'abilità di Naruto è finalmente tornata a mostrarsi nella serie animata di Boruto.