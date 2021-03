Boruto: Kawaki condivide lo stesso fato di Sumire? Un toccante confronto nell'episodio 192

Gli ultimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations hanno finalmente portato gli spettatori a scoprire l'identità del Recipiente, ossia un ragazzo misterioso su cui è impresso il Karma, lo stesso sigillo presente sulla mano del protagonista. Ma Kawaki non ha alcuna intenzione di restare in compagnia dei ninja della Foglia.

Dopo aver affrontato uno degli Esterni dell'organizzazione Kara nel suo primo spettacolare combattimento, Kawaki è stato trascinato al Laboratorio Scientifico del Dottor Katasuke, complesso in cui si svolgono le ricerche sugli strumenti scientifici ninja. In attesa che Konohamaru comunichi le informazioni ottenute al Settimo Hokage e al suo consiglio, il Recipiente cercato dai criminali è momentaneamente confinato nella struttura. Ma non ha alcuna intenzione di restarci ancora a lungo.

Com'è possibile apprendere dalla sinossi dell'episodio 192, pubblicata da Animedia Magazine e condivisa su Twitter dall'utente Organic Dinosaur, Kawaki cerca di fuggire in tutti i modi dal laboratorio. "Nonostante le ferite riportate, Kawaki è riuscito a fuggire dall'Istituto di Ricerca Scientifico. Arrivato nel distretto centrale della città, Kawaki è esausto e si reca in cerca di cibo per riempirsi lo stomaco. Ma proprio in quel momento, si imbatte in Sumire, che nel frattempo lo stava cercando, e nella sua Nue. Sebbene la ragazza sia preoccupata per le ferite presenti sul suo corpo, Kawaki si dimostra ostile come suo solito. È allora che Sumire gli racconta di se stessa e delle circostanze della sua vita".

Sarà Sumire ad addolcire l'animo di Kawaki? Se ben ricordate, la storia dei due non è poi così differente. Esattamente come li Recipiente, anche la kunoichi della Foglia è stata allevata come uno strumento di vendetta. Solamente l'intervento di Boruto l'ha salvata dal diventare una traditrice di Konoha, accadrà lo stesso per Kawaki?

L'episodio, intitolato "Cane Randagio", arriverà il 21 marzo su Crunchyroll. Nel frattempo, ecco la preview dell'episodio 190 di Boruto. L'incontro dei 5 Kage e importanti cambiamenti per Kawaki nella preview di Boruto 193.