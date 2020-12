Boruto: Kawaki è il figlio biologico di Naruto? Scopriamo il segreto del Settimo Hokage

Apparso nella prima sequenza della serie animata di Boruto: Naruto Next Generations, la figura di Kawaki è ancora avvolta da una fitta nebbia. Cosa si nasconde dietro a questo misterioso personaggio? Secondo alcune ipotesi, potrebbe addirittura essere figlio di Naruto.

Finalmente tornato nella nuova opening di Boruto, Kawaki è uno dei più grandi misteri di questa serie sequel. Durante la sequenza iniziale, e al momento sua unica apparizione, lo abbiamo visto combattere contro un adulto Boruto in un Villaggio della Foglia devastato da una guerra. Ma in attesa di scoprire cosa porterà a questi eventi, proviamo a scoprire le sue origini.

Stando a quanto ipotizzato dal fandom dell'opera, dietro alla creazione di questo personaggio potrebbe esserci la mano di Orochimaru. L'ex studente del Terzo Hokage intende diventare immortale per avere il tempo di conoscere ogni singolo jutsu, compresi quelli occulti. Proprio per questo, ha dato vita a diversi esseri nati in laboratorio, come ad esempio suo figlio Mitsuki.

Orochimaru è noto per la sua abilità nel manipolare le cellule del DNA. Pertanto, molti appassionati dell'opera hanno teorizzato che il Sannin abbia rubato alcune cellule del DNA di Naruto per crearne un clone. D'altronde, Orochimaru è conscio che il Settimo Hokage è lo shinobi più potente mai apparso nel mondo ninja e reincarnarsi in lui sarebbe un'occasione imperdibile.

Ma esattamente come successo per le cellule del DNA di Hashirama, che hanno dato vita a una sorta di Albero Divino, la sua creazione potrebbe essere stata derubata dall'Organizzazione Kara, che ha cresciuto Kawaki con l'obiettivo di farlo diventare il contenitore di Isshiki Otsutsuki. Cosa ne pensate di questa teoria? A primo impatto sembrerebbe estremamente veritiera. Nel frattempo, riviviamo la memoria di Zetsu Bianco in Boruto.