Boruto: Kawaki e il figlio del Settimo Hokage sembrano essere legati dallo stesso destino

Nonostante Isshiki sia stato ormai sconfitto, la minaccia degli Otsutuski continua a turbare i ninja del Villaggio della Foglia. Nel capitolo 54 di Boruto: Naruto Next Generations, infatti, Momoshiki è tornato all'attacco impossessandosi del corpo del figlio del Settimo Hokage.

Con la coscienza di Momoshiki risvegliatasi in Boruto, l'Otsutsuki rivela a Naruto, Sasuke e Kawaki tutta la verità sul Karma. Il sigillo funge da unità di stoccaggio per l'essenza di un Otsusuki, che infetta l'ospite fin a quando esso non diventa pronto per la trasformazione in un essere celeste. Come affermato dallo stesso antagonista, questo processo non si interrompe fino a quando il Karma non viene cancellato.

In altre parole, sia Boruto che Kawaki si stanno lentamente trasformando in degli Otsutsuki e stando a quanto affermato i due ragazzi sarebbero ormai arrivati all'80% del processo di trasformazione. Legati inconsapevolmente dallo stesso triste destino, Boruto e Kawaki riusciranno a bloccare la loro trasformazione in tempo?



Fortunatamente, grazie a un'astuzia di quest'ultimo, il protagonista dell'opera riesce a liberarsi momentaneamente dall'oppressione di Momoshiki e a distruggere il misterioso corno apparso sul suo viso. Probabilmente, in Boruto 55 è tempo di salutare Naruto. Ecco data di uscita e previsioni. Il capitolo 54 di Boruto è online su Manga Plus.