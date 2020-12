Boruto: Kawaki è in grado di utilizzare una delle tecniche di Naruto?

Mentre aspettiamo il suo debutto nella serie animata, nel manga di Boruto: Naruto Next Generations Kawaki è già diventato decisivo ai fini di uno degli scontri più difficili mai intrapresi dai ninja di Konoha.

La versione cartacea del sequel dell'opera di Kishimoto non smette di stupire gli appassionati, i quali nel capitolo 53 hanno potuto ammirare quanto Kawaki sia cambiato dal suo debutto. E non parliamo solo di un cambiamento caratteriale. Il giovane ragazzo, infatti, è ormai uno dei migliori allievi del Settimo Hokage.

Con il tempo a disposizione ormai esaurito, Isshiki è alla disperata ricerca del suo prossimo recipiente. Ma Kawaki è nascosto al sicuro, protetto da Naruto e Sasuke, i quali, però, sono ormai stremati dalla lunga battaglia. Costretto a uscire allo scoperto per difendere il suo padre adottivo, il giovane ragazzo ha dimostrato di aver imparato a utilizzare alla perfezione uno dei jutsu preferiti da Naruto.

Quando l'Otsutsuki prova a imprimere il sigillo Karma su Kawaki, si rende conto di aver marchiato un semplice clone d'ombra. Colto alla sprovvisto, questo semplice trucco è bastato a far esaurire il tempo a sua disposizione.

"Sembra che tu voglia dire qualcosa. Non che importi. Morirai, totalmente superato in astuzia e picchiato da un semplice recipiente. Questa è la tua realtà", afferma Kawaki condannando l'antagonista a morte.



In brevissimo tempo, Kawaki è riuscito a padroneggiare una delle tecniche preferite da Naruto, uno dei jutsu considerati di più alto livello a Konoha. Ma la vita di Kawaki potrebbe essere ancora in pericolo in Boruto capitolo 53. Uno dei protagonisti è capace di bloccare il Byakugan in Boruto.