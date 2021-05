Boruto, Kawaki incontra la Volpe a Nove Code nell'episodio 201

Come ci era stato anticipato anche dalla preview di Boruto 201 la scorsa settimana, Kawaki ha finalmente scoperto cosa si cela dietro il grande potere di Naruto, e lo ha fatto nel modo più diretto possibile: ritrovandosi davanti la Volpe a Nove Code.

L'anime di Boruto: Next Generations ha dunque raggiunto uno dei momenti più toccanti del manga, che vede protagonisti proprio Kawaki e Kurama (e, indirettamente, Naruto).

Nei momenti in cui Naruto è addormentato, spetta infatti al Kyuubi tenere sotto controllo Kawaki (su esplicita richiesta degli altri Kage), e questa volta Kurama ha pensato bene di rendere nota la sua presenza e fare una chiacchierata con il ragazzo.

È così che il giovane ha modo di apprendere quanto forte sia il suo legame con Naruto, in virtù anche di un'infanzia molto simile. Nonostante fosse stata più volte osservata la somiglianza tra la situazione di Kawaki (considerato un semplice recipiente per i Kara) e Naruto (forza portante e "contenitore" del Kyuubi), il primo faticava ancora a credere come il potente Hokage del Villaggio della Foglia, rispettato e amato da tutti, potesse dire di sapere cosa provava il ragazzo.

Ma grazie all'intervento di Kurama, che gli ha voluto raccontare il passato di Naruto, Kawaki si è davvero reso conto di quanto fondate fossero le parole dell'Hokage.

Vedremo, allora, come questa nuova consapevolezza influirà sulle azioni e i sentimenti di Kawaki negli episodi a venire.