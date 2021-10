Boruto e Kawaki: inizia un triangolo amoroso dopo gli eventi del capitolo 63?

La vecchia generazione di nemici e protagonisti sta venendo sempre più messa da parte dall'ondata di giovani in Boruto: Naruto Next Generations. Anche se da diversi anni seguiamo la storia di Boruto, ci sono stati personaggi come Naruto e Sasuke ancora preponderanti nella storia. Allo stesso modo, sul lato antagonistico sono spuntati nuovi villain.

Kara è ormai quasi distrutta e dalle sue ceneri è emerso un Code più determinato che mai e che ha trovato alcuni alleati, tra cui la misteriosa ma potente Ada. La creatura di Boro è stata finalmente liberata, così come il suo potere che le permette di osservare passato e presente oltre che a esercitare una strana influenza su chi la circonda. Per questo, il nuovo personaggio di Boruto: Naruto Next Generations è alla ricerca di chi possa resisterle, Kawaki. Dato che tutti si innamorano di lei, chi può resistere alla sua influenza allora è davvero innamorato.

Nel recente capitolo 63 di Boruto: Naruto Next Generations, Ada ha confermato di essere molto interessata a Kawaki. Tuttavia l'intervento di Boruto sembra aver sparigliato le carte in tavola e la ragazza si è ritrovata ad ammirare anche il protagonista della serie. L'interesse di Ada sta crescendo e potrebbe portare a un triangolo amoroso, inconsapevole per i due ragazzi e che potrebbe avere effetti importanti sul prosieguo della serie, considerato che Ada può smuovere eserciti per ottenere ciò che vuole.