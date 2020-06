Boruto: Kawaki è un ospite perfetto per Isshiki? Ecco perché

Negli ultimi capitoli di Boruto: Naruto Next Generations abbiamo scoperto diverse informazioni riguardanti il misterioso clan Otsutsuki, grazie soprattutto alla figura di Amado, e lo scontro tra Koji Kashin e Jigen ha mostrato le debolezze e i limiti dell'ospite di Isshin.

Nel corso dei capitoli pubblicati finora, Jigen ha preparato Kawaki per essere un perfetto contenitore di Isshiki Otsutsuki, e considerando quanto mostrato nel capitolo 47, sembra che Kawaki possa davvero essere un ospite migliore del capo dell'organizzazione Kara.

Jigen infatti era un semplice monaco che, sfortunatamente per lui, si è imbattuto in un Isshiki morente, il quale non ha esitato a renderlo il suo contenitore. La differenza sostanziale tra Kawaki e Jigen è quindi la preparazione, la quale rende il corpo di Kawaki molto più adatto ad utilizzare il potere dell'Otsutsuki senza i limiti mostrati da Jigen contro Koji Kashin.

Rimane comunque un problema: Isshiki non è in grado di rigenerarsi all'interno di Kawaki a causa del segno maledetto presente sia su Jigen che su Kawaki stesso. Il Karma può essere utilizzato, per rigenerarsi, solo su di un ospite per volta, quindi finché Isshiki utilizzerà il corpo di Jigen come contenitore, Kawaki non diventerà il nuovo ospite del terribile Otsutsuki.

Ricordiamo che il capitolo 47 ci ha mostrato la vera forma di Isshiki Otsutsuki e abbiamo anche scoperto la vera identità di Koji Kashin.