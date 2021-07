Boruto: Kawaki e il protagonista finalmente uniti per un bene più grande

Inizialmente come gatto e topo, Boruto e Kawaki hanno ora unito le forze per uno scopo nobile. I due, accompagnati da Sarada e Mitsuki, sono partiti in missione di salvataggio: il loro obiettivo è salvare il Settimo Hokage, sconfitto e imprigionato dal leader dell'Organizzazione Kara.

Attivando la risonanza tra i loro Karma, Boruto e Kawaki sono riusciti ad aprire un portale per raggiungere la dimensione oscura nella quale è stato relegato Naruto. Con Sasuke ancora fermo ai box, per le gravi ferite subite, spetta al nuovo Team 7 salvare il Settimo Hokage.

Boruto, Sarada, Kawaki e Mitsuki, però, si trovano ad affrontare un antagonista temibile, Boro, che sta facendo da guardia alla bara di Naruto. L'Interno dei Kara è perfetto sia in attacco che in difesa: oltre che possedere un fattore rigenerativo che gli consente di rialzarsi nonostante le peggiori ferite, riesce a spargere per aria un virus che, una volta inalato, debilita i suoi avversari.

Con Sarada nominata caposquadra, l'attacco decisivo è affidato a Boruto e Kawaki. Il figlio del Settimo Hokage sferra un Rasengan, la cui potenza viene notevolmente amplificata dal contributo del Karma del Recipiente.

Questo colpo, però, non fa altro che far infuriare Boro, il quale rivela la sua vera natura. Nonostante ciò, i due pupilli di Naruto non demordono e unendo i poteri dei loro sigilli riescono infine a salvare l'eroe di Konoha, che però è ancora in stato d'incoscienza. La battaglia con l'energumeno di Kara non è ancora conclusa, chi prevarrà infine? Ecco la preview di Boruto 208, puntata in cui accadrà un evento tragico. Un vecchio antagonista farà il suo ritorno, mettendo in pericolo la vita di Boruto.