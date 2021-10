Boruto: il tutto per tutto di Kawaki, la resa dei conti si avvicina

Dopo averci lasciato con la fuga di Kawaki, il quale ha deciso di abbandonare Konoha per il bene dei suoi affetti, il manga di Boruto: Naruto Next Generations si avvicina a un nuovo, grande evento. Il capitolo 62 porta i lettori verso quella che pare essere la resa dei conti finale tra Kara e la Foglia.

Il capitolo, disponibile alla lettura gratuita sulla piattaforma digitale di Shueisha, vede il protagonista tentare di convincere suo padre della fuga di Kawaki. Naruto, però, nutre dei dubbi sulla veridicità delle parole del figlio, credendo che sia un qualche losco piano ideato dai due ragazzi per poter fuggire e scontrarsi con Code. Quando grazie al contributo dei ninja sensoriali intuisce che Boruto sta affermando il vero, comincia immediatamente la ricerca di Kawaki.

Allontanatosi già da tempo dalle mura del Villaggio della Foglia, Kawaki è immerso in una fuga solitaria nei boschi. Improvvisamente, però, viene raggiunto da Code, il quale, guidato da Eida, ha sfruttato i Claw Marks per trasportarsi nelle sue vicinanze.

Quando Code gli chiede il motivo per cui stupidamente si sia allontanato da Konoha, Kawaki risponde che in realtà aveva intenzione di cercare proprio lui. L’ex possessore del Karma ha infatti una richiesta. Offrendo la sua vita in cambio, Kawaki chiede a Code di lasciare in pace Konoha e i suoi abitanti, l’unico responsabile dell’omicidio di Isshiki Otsutsuki è lui. Code però rifiuta, chiunque sia legato all’omicidio del suo amato maestro deve pagare con la morte.

Tuttavia, l’unico che proprio non può essere ucciso è Kawaki, dato che qualcuno ha intenzione d’incontrarlo. Quando i due stanno per allontanarsi attraverso un Claw Marks, improvvisamente appare Boruto, che allontanando Code con un calcio, si frappone tra lui e Kawaki. Come suggerito dai primi spoiler del capitolo 63, la battaglia decisiva sta per avere inizio. Vi lasciamo a 5 curiosità su Sasuke.