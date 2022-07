Boruto e Kawaki: un rapporto fraterno sempre più profondo

Sin dal loro primissimo incontro, tra Boruto e Kawaki è scoppiata la scintilla. Inizialmente, i due non facevano altro che provocarsi, ma da quando Kawaki è stato accolto in casa Uzumaki dal Settimo Hokage in persona, Boruto lo ha accettato come un fratello. Il loro rapporto, tra alti e bassi, continua a solidificarsi.

In Boruto 255 i ninja del Team 7 fanno ritorno a Konoha dopo una lunga missione nel Paese dell’Acqua. I ragazzi, vengono richiamati da Naruto per un debriefing, ma mentre tutti gli altri sono curiosi di sapere quel che sta succedendo a Ikada e al Villaggio della Nebbia, Kawaki se ne resta per le sue. L’ex recipiente di Isshiki Ootsutsuki, non sa ancora come esprimere correttamente i suoi pensieri a parole, e quando dice la sua opinione, scatena la rabbia di Boruto.

L’intenzione di Kawaki, però, come riconosce anche Naruto, non era quella di offendere Boruto, ma tutt’altro. Come un fratello maggiore, voleva proteggerlo dal commettere altre sciocchezze, come il quasi suicidio a cui era andato incontro.

Infine, è il Settimo Hokage a indirizzare suo figlio verso una migliore comprensione delle parole e delle preoccupazioni di Kawaki. Il litigio, viene però risolto con una rissa che porta i due a cadere esausti al terreno.

La loro fratellanza è divenuta ancora più solida, anche grazie alla sfida di famiglia in Boruto 258, ma per qualche ragione, i due arriveranno a sfidarsi nuovamente, questa volta sul serio. Nel flash forward iniziale di Boruto, i due fratelli Uzumaki si combattono sullo scenario di una Konoha completamente distrutta.