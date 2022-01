Boruto: Kawaki riscuote il suo premio nell'anteprima dell'episodio 233

In attesa di riprendere la tabella di marcia segnata dal manga, l’anime di Boruto: Naruto Next Generations è impegnato con una serie di episodi inediti, che permettono agli spettatori di approfondire personaggi e vicende della nuova generazione. Nel prossimo episodio, però, vedremo un’attesa scena dell’opera originale.

Al termine dell’arco narrativo del secondo esame Chunin, l’attenzione si era spostata tutta su Kawaki e sulla sua iniziazione nella via del ninja. Tornato a Konoha dopo una lunga, difficile e sanguinosa missione in quel del Paese del Mare Calmo, il ragazzo è stato nominato Genin della Foglia dal Settimo Hokage. Nel corso del prossimo episodio, riceverà ufficialmente questo titolo.

Sulle orme di Naruto, la persona che lo ha accolto a braccia aperte e che ora gli fa da padre, Kawaki ha intrapreso la sua personalissima strada votata all’arte ninja. Dopo aver appreso alcuni jutsu, tra cui la moltiplicazione del corpo e la palla infuocata, l’ex dell’Organizzazione Kara è riuscito a diventare un ninja in via definitiva. Nell’episodio 233 dell’anime, riceverà il coprifronte del Villaggio della Foglia.

Come vediamo dall’anteprima della puntata, Kawaki lo indosserà non sulla fronte, ma bensì sul collo, esattamente come accaduto nelle pagine del manga. Fin dove potrà spingersi? Diventerà chunin prima del fratellastro Boruto, oppure i due non faranno mai in tempo a ottenere quel titolo? Vi lasciamo alla missione di Boruto 232 e all'eredità di Mifune in Boruto 231.