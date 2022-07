Boruto: nuova Key Visual disegnata da Ikemoto per la prossima saga dell'anime

Studio Pierrot, per evitare che l'anime si avvicini troppo al manga di Boruto: Naruto Next Generations, ha aggiunto una considerevole quantità di episodi filler nel corso degli anni per dilatare la narrazione ed approfondire l'immaginario ninja dell'epopea di Masashi Kishimoto.

Nonostante le critiche per l'eccessivo quantitativo di puntate riempitive, dall'altro lato della medaglia è pur vero che questi episodi hanno compensato le lacune del manga di Boruto che è fin troppo focalizzato unicamente sul protagonista e Kawaki. A partire dall'episodio 261, atteso al debutto il 7 agosto 2022, inizierà una nuova saga intitolata 'Kawaki: l'Accademia Ninja di Himawari', in cui il giovane si iscriverà nella stessa scuola della sorellina di Boruto.

Questa nuova tornata di puntate riempitive sono state anticipate da una nuova Key Visual ufficiale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae proprio Kawaki e Himawari. Questa immagine promozionale, tuttavia, è stata realizzata per l'occasione da Mikio Ikemoto, il disegnatore della controparte cartacea della storia.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che il capitolo 72 di Boruto non uscirà questo mese su Manga Plus dal momento che il fumetto si è preso una piccola pausa dalla serializzazione. La serie, infatti, tornerà con un nuovo numero nell'uscita di agosto. E voi, cosa vi aspettate da questa nuova saga? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.