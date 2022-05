Boruto: Konoha è in difficoltà finanziaria? La priorità di Shikamaru

La pandemia da Covid-19 e la recente guerra in Ucraina hanno destabilizzato il mercato finanziario internazionale, con il conseguente rincaro dei prezzi. Così come nel mondo reale, anche il Villaggio della Foglia di Boruto: Naruto Next Generations sta vivendo una delicata situazione economica.

Negli ultimi capitoli di Boruto Konoha sta vivendo una crisi implacabile, ma questa volta non ci riferiamo solamente all'attacco dell'Organizzazione Kara. Shikamaru Nara, ha rivelato un ostacolo inaspettato con cui gli shinobi della Foglia stanno combattendo.

Il laboratorio scientifico di Konoha, in cui si trovavano Shikamaru e Amado, è stato attaccato da Kara. La comparsa di Code, che sta cercando di rimuovere i limitatori presenti nel suo corpo, e di Eida, che invece intende incontrare Kawaki, ha piegato il duo della Foglia. La nuova arte oculare di Boruto 70 è pazzesca.

Imprigionati dai nemici, Shikamaru e Amado vengono soccorsi da Naruto, che però viene bloccato da una delle serrature tecnologiche del laboratorio. Prima che l'Hokage decida di fare qualche pazzia, il suo assistente lo avvisa di non azzardarsi a rompere il costosissimo sistema di chiusura. Il pensiero principale di Shikamaru, ricade sul bilancio del villaggio.

Stando a quanto rivelato dal Nara, il budget di Konoha si sta riducendo di anno in anno. Mentre ad esempio il Villaggio della Nebbia cresce prosperoso, a quanto pare la Foglia sta affrontando una situazione di crisi economica. E voi, vi sareste mai aspettati problemi del genere nel corso dell'opera di Masashi Kishimoto?