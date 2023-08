Boruto: Konoha ha eletto un Ottavo Hokage? La situazione dopo la scomparsa di Naruto

Tre mesi di pausa stanno per portare al debutto del primo capitolo di Boruto: Two Blue Vortex, l'opera che dai fan era in precedenza conosciuta con il nome di Boruto: Naruto Next Generations. Non è solamente il titolo a essere stato cambiato, come scopriremo tra pochi giorni.

Boruto ricomincia con un time-skip che porta avanti la storia di qualche anno rispetto a quando i lettori hanno salutato l'opera nel capitolo 80. I protagonisti sono cresciuti, con un character design più adulto, accattivante e oscuro, e il mondo ninja ha subito una vera rivoluzione.

Prima di lasciarci, Kawaki aveva sigillato Naruto Uzumaki e sua moglie Hinata Hyuga in un'altra dimensione. Il ragazzo ha agito in questo modo convinto di proteggere il suo amato Settimo Hokage dalla minaccia degli Otsutsuki. Naruto verrà liberato solamente quando Boruto e Momoshiki verranno uccisi. È stato il jutsu divino di Eida a cambiare la visione del mondo. Al Villaggio della Foglia sono tutti convinti che Naruto sia morto, che ad averlo ucciso sia stato Boruto e che Kawaki sia il primogenito dell'Uzumaki.

L'opera riprenderà dunque con la necessita di una scelta. Sebbene i Paesi ninja siano in pace tra loro, Konoha non può restare senza un Hokage. Vi è dunque la necessità della nomina di un Ottavo Hokage. Ma chi avrà accettato questo importantissimo ruolo lasciato in eredità dopo la scomparsa di Naruto?

Sasuke non è più a Konoha. L'Uchiha ha scelto di fidarsi dello Sharingan Ipnotico di sua figlia Sarada assumendo il ruolo di maestro di Boruto. Sasuke è dunque un traditore e non sarà lui a ricoprire il ruolo di Hokage. Il fandom è da sempre convinto che il ruolo di Ottavo Hokage appartiene a Konohamaru Sarutobi, ma anche in questo caso non sarà così.



Apparentemente, l'Ottavo Hokage è Shikamaru Nara, ex consigliere di Naruto Uzumaki. Sebbene sia lui a indossare la mantella di Hokage, al momento non è ancora certo se Shikamaru sia effettivamente stato nominato capo villaggio, oppure se il suo sia solo un ruolo temporaneo in attesa di una nomina ufficiale.