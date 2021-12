Boruto: Konoha potrebbe perdere un ninja fondamentale, le preoccupazioni dei fan

La perdita di un ninja del livello di Shikamaru, unico a diventare chunin nel primo esame mostrato nella serie originale, rappresenterebbe un duro colpo per Naruto, per Konoha , e per la community stando alle reazioni condivise sul web poco dopo l’uscita del capitolo 65 . Molti appassionati credono seriamente che il Jonin, da anni braccio destro dell’Hokage, possa davvero morire, e i loro pensieri si sono rivolti principalmente a Temari e Shikadai.

Il tempestivo arrivo di Naruto e Shikamaru sul campo di battaglia ha finito per mettere in pericolo la vita di Nara, evidenziando allo stesso tempo una delle più grandi debolezze dell’Hokage . Nel capitolo 65 Momoshiki riesce a prendere il controllo del corpo di Boruto, scatenando giganteschi rasengan contro praticamente tutti i presenti, giudicati come meri ostacoli dall’Otsutsuki, che ha pensato di potersi facilmente liberare allo stesso tempo di Code e Shikamaru , bloccato dal membro della Kara.

There’s no way they let Boruto stay in the village after this, right?? Especially with Shikamaru seeing all of this pic.twitter.com/E08NBjFGJW — Sluccii🥤 (@slucciii) December 24, 2021

"Temari is gonna make a great single mother." - Borushiki next chapter, probably.



Rip Shikamaru. pic.twitter.com/Sp8hUhUYPF — Sunflo ♡ (@Sunny_Kawaki) December 27, 2021

Idk if it's just me but I wanna see Shikadai's reaction if Borushiki is the one who ends up k!lling Shikamaru pic.twitter.com/zFjxc5kMlv — SHADOW 🗡 (@SShadoKage) December 22, 2021