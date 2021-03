Boruto: Konohamaru ha fallito con gli insegnamenti di Naruto, ecco perché

Sin dall'inizio dell'opera di Masashi Kishimoto, il piccolo Konohamauru Sarutobi si è auto eletto allievo di Naruto, seguendo la via del ninja da lui tracciata. Ma ora che in Boruto: Naruto Next Generations è cresciuto sta dimostrando di non aver colto appieno i messaggi del suo maestro.

Konohamaru ha sempre considerato Naruto come un fratello maggiore, un mentore, ma al tempo stesso anche un rivale per il titolo di Hokage del villaggio, puntando a diventare all'altezza della storia dei Sarutobi e dei migliori ninja della Foglia. Ma sebbene finora abbiamo compiuto un ottimo lavoro, agendo anche come istruttore del Team 7, nell'ultimo episodio di Boruto ha commesso un grave misfatto.

Dopo aver incontrato il Recipiente tanto cercato da Kara, Konohamaru lo ha subito minacciato, affermando di portarlo alla Foglia anche contro la sua volontà. Questo non è ciò che Naruto gli ha insegnato. L'attuale Hokage avrebbe utilizzato il suo mitico Talk no Jutsu, cercando in tutti i modi di convincerlo a parole, ricorrendo alla forza come ultima risorsa.

Inoltre, mentre Kawaki combatte con Garo, Konohamaru blocca Boruto, il quale stava correndo in aiuto del ragazzo che possiede un sigillo uguale al suo. Nonostante il figlio dell'Hokage provi in tutti i modi a convincere il suo maestro, Konohamaru questa volta è irremovibile e vieta ai suoi ragazzi di schierarsi in aiuto di Kawaki.

È vero che ancora non è consapevole se Kawaki sia o meno un pericolo per la Foglia, ma questa non è la via del ninja tracciata da Naruto, che sarebbe immediatamente intervenuto risolvendo lo scontro con Garo. D'altronde, il Settimo Hokage ci ha sempre insegnato che bisogna aiutare chiunque, ovunque e in qualsiasi momento, anche se questo significa rischiare la vita.

E voi cosa ne pensate del comportamento di Konohamaru? A proposito dell'ultimo discendente dei Sarutobi, ecco il suo netto cambio di stile nell'ultimo episodio di Boruto. Il combattimento tra Kakashi e Obito è stato omaggiato dal primo scontro di Kawaki in Boruto.