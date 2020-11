Boruto: Konohamaru e Mugino continuano la loro missione nell'episodio 173 dell'anime

Mentre Boruto e Sarada erano impegnati in allenamento, Konohamaru e Mugino erano partiti in missione per indagare su Victor e la sua misteriosa azienda. Nell'episodio 173 di Boruto: Naruto Next Generations i due ninja potrebbero aver finalmente scoperto qualcosa.

Nelle anticipazioni della puntata 173 di Boruto: Naruto Next Generations, pubblicate su Twitter dall'utente @Abdul_S17, viene rivelato che Konohamaru e Mugino stanno per fare un'interessante scoperta su Victor e la sua misteriosa compagnia. Nella breve preview, inoltre, compaiono anche Orochimaru, Suigetsu e Mitsuki adulto. I tre riusciranno a guarire le ferite riportate da Mitsuki durante lo scontro con Deepa?

Oltre alla video clip, l'utente ha anche pubblicato la sinossi dell'episodio, in uscita l'otto novembre su Crunchyroll. "Konohamaru e Mugino, in missione nell'azienda di Victor, vengono informati che il Daimyo del Paese della Terra visiterà la fabbrica. Sfruttando questa informazione, i due pianificano di investigare le aree in cui solo una ristretta cerchia di lavoratori possono entrare. Nel frattempo, Boruto e Sarada, dopo aver completato l'allenamento, vanno in visita a Mia, cliente della loro precedente missione. Quando le ridanno l'anello del suo amato Anato, la giovane ragazza è shockata". L'outfit di Sarada in Boruto: Naruto Next Generations ha sconcertato i fan. Nel frattempo, i ninja di Boruto: Naruto Next Generations festeggiano Halloween in una stupenda illustrazione.