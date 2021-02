Boruto: Konohamaru sfida Kashin Koji in questa clip fanmade

Dopo una lunga saga creata appositamente per l'anime, il Vessel Arc sta donando nuovo splendore alla serie animata di Boruto: Naruto Next Generations. Al termine della violenta battaglia con un ex ninja che si è rivelato essere un traditore, il Team 7 sta ora affrontando un Interno di Kara. Ammiriamo questa battaglia in una clip fanmade.

Dopo aver sconfitto con astuzia Ao, il quale in precedenza si era sbarazzato di un ninja di Konoha affermando di essere un semplice strumento al servizio dell'Organizzazione Kara, Boruto, Sarada e Mitsuki si trovano di fronte immediatamente di fronte a un nuovo avversario. Questa volta, però, a scendere in battaglia a difesa dei giovani Genin è il maestro Konohamaru Sarutobi.

Questo spettacolare scontro, in cui Kashin Koji utilizza il Rasengan sorprendendo tutti, è stato omaggiato da un appassionato. Nel breve video, che potete vedere in calce all'articolo, il Jonin della Foglia si erge dinanzi ai suoi allievi e parte all'attacco del misterioso Interno di Kara armato di due kunai. Al termine di una sequenza di combattimento corpo a corpo, i due protagonisti si sfidano con il rispettivo Rasengan, generando una spettacolare esplosione.

Stando a quanto affermato dallo stesso autore, la clip, realizzata dall'utente Twitter Mati TOMT e condivisa in seguito da Abdul_S17, è stata interpretata seguendo le linee guide tracciata del manga. Cosa ve ne pare di questo spettacolare lavoro fanmade? Mentre la battaglia con Koji imperversa, Boruto mostra la sua nuova forma.