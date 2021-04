Boruto: le kunoichi di Konoha festeggiano la fioritura dei ciliegi in questo artwork

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations è completamente focalizzato sulla figura di Kawaki, misterioso ragazzo che possiede il sigillo Karma ed è ricercato dalla pericolosa Organizzazione Kara capeggiata da Jigen. Ma non dimentichiamo che nel sequel di Naruto ci sono numerosi altri protagonisti, come ad esempio quelli femminili.

Sebbene ultimamente la serie abbia relegato Sarada, Mitsuki e la nuova generazione del Villaggio della Foglia al ruolo di semplici comparse, concentrandosi sul debutto di Kawaki e sulle macchinazioni dell'Organizzazione Kara, i fan di Boruto: Naruto Next Generations certo non si sono dimenticati di loro.

In attesa che possano tornare in azione, le giovani kunoichi di Konoha sono al centro di una meravigliosa illustrazione ufficiale che festeggia la primavera e l'Hanami giapponese, ossia la fioritura dei ciliegi.

Nell'artwork che potete vedere nel Tweet in calce all'articolo, Sarada Uchiha, Chocho Akimichi, Sumire e le tre ninja del Team 15 di Boruto, ossia Namida, Wasabi e Tsubaki, si divertono giocando assieme durante un picnic, circondate dagli iconici fiori rosa.

Questa spettacolare illustrazione è stata realizzata dal team di Boruto: Naruto Next Generations per festeggiare uno degli eventi più spettacolari dell'anno nella terra del Sol Levante, la fioritura dei ciliegi. La serie animata di Boruto, nel frattempo, è arrivata al suo apice, l'adattamento è semplicemente perfetto. Ecco l'orribile modo con cui Kawaki ha ricevuto il Karma in Boruto.