Boruto: il legame tra Kawaki e il Settimo Hokage è in continua evoluzione

Kawaki è attualmente il fulcro centrale su cui ruotano le vicende dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations, impegnato con l'adattamento della Saga Kawaki: Clash with Kara. Nel corso degli ultimi episodi, il "Recipiente" ha finalmente deciso di affidarsi al Settimo Hokage, con cui ha stretto un rapporto sempre più saldo.

Quando sembrava essere finalmente entrato in sintonia con Boruto e il Settimo Hokage, il passato di Kawaki è tornato a tormentarlo. Delta, Interno dell'Organizzazione Kara, si era infatti gettata a capofitto all'interno del Villaggio della Foglia nel tentativo di riportare il "Recipiente" da Jigen. Tuttavia, mantenendo fede alla parola data al ragazzo, Naruto ha combattuto in sua difesa.

Sorpreso ed emozionato dal gesto di Naruto, Kawaki ha finalmente compreso di essere realmente al sicuro al suo fianco. E come gesto di lealtà e devozione nei confronti dell'Hokage, ha sacrificato il suo braccio per intercettare un colpo diretto alle spalle del Settimo e della piccola Himawari.

Durante l'episodio 200 di Boruto, che esplora le conseguenze della terribile battaglia, lo scienziato Katasuke cerca di creare una protesi sostitutiva per il ragazzo, ma Naruto decide di accelerare il processo donandogliene una creata in precedenza per lui stesso.



Tuttavia, questa protesi pare funzionare solamente attraverso il flusso costante di chakra di Naruto, che è così costretto a imprimere parte della sua energia nello strumento scientifico. Per l'Hokage, però, pare non essere un problema, dato che come da lui affermato è un po' come avere sempre attivo un clone d'ombra.

Questa vicenda dimostra quanto il legame tra Naruto e Kawaki sia diventato saldo in così poco tempo. Ora Kawaki non è più solo un Recipiente, ma un ragazzo amato e protetto dal suo maestro e padre. Ecco una preview di Boruto 201 e le anticipazioni dei prossimi episodi di Boruto.