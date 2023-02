Boruto, la light novel di Sasuke Retsuden corregge un plot hole su Sakura? La situazione

Masashi Kishimoto ha iniziato la pubblicazione di Naruto nel 1999, 24 anni fa, e quindi di acqua sotto i ponti ne è passata. Il manga si è poi evoluto e sviluppato nel corso del tempo, portando nuovi personaggi ed eventi al proprio interno ma anche allargandosi, con anime, spin-off, sequel e tanto altro ancora, che ora sta culminando con Boruto.

In corso sia in formato anime che manga, Boruto: Naruto Next Generations è supervisionato da Kishimoto in persona. Se il manga vede lui alla scrittura, l'anime si dedica molto di più ad archi filler e altri adattamenti, come ad esempio sta facendo ora con Sasuke Retsuden, una light novel pubblicata diversi anni fa che vede protagonisti l'Uchiha e la sua futura moglie. Ed è proprio di lei che si deve parlare, a causa di un presunto buco di trama su Sakura spuntato fuori in occasione di questi episodi.

Nel recente cliffhanger dello scorso episodio, Sakura si è trovata in pericolo. Tuttavia, in molti si sono chiesti come fosse possibile, date le proprietà del suo sigillo Yin. La donna, infatti, ha seguito le orme di Tsunade e ha ottenuto la sua versione del sigillo delle 100 guarigioni. Il suo potere è estremamente versatile ed è stato utilizzato più di una volta da Sakura in battaglia, quindi come mai non si è attivato in occasione dell'avvelenamento avvenuto in Boruto: Naruto Next Generations? Ovviamente, la risposta c'è.

Come spiegato nella light novel Sasuke Retsuden, viene spiegato che questo veleno ostruisce il sistema circolatorio del chakra causando depolarizzazione e sovraffaticamento del sistema nervoso. Il fatto che Sakura non sia in grado di resistergli significa che questo veleno viene generato soltanto nella regione in cui stanno avvenendo questi accadimenti e non è un veleno comune in tutto il mondo ninja.

La situazione quindi impedisce a Sakura di curarsi efficacemente e trovare una soluzione per la tossina. Con la fine di Sasuke Retsuden in vista nell'anime, ci sarà la risoluzione della situazione.