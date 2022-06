Boruto: a luglio debuttano le nuove sigle di apertura e chiusura

Un ciclo cominciato a inizio anno sta per giungere a termine. Per la serie anime di Boruto: Naruto Next Generations è quasi tempo di un’altra avventura, una nuova tornata di puntate originali che saranno accompagnate da altre sigle di apertura e chiusura.

La Saga della Grande Battaglia nel Paese dell’Acqua è agli sgoccioli. La missione del Team 7 e del Team 5 in terra estranea sta per terminare a brevissimo. Negli spoiler di prossimi episodi, per i ninja di Boruto è tempo di tornare a Konoha e prepararsi ad un altro, incredibile viaggio.

Con la fine dell’attuale arco narrativo programmata per il 26 giugno, il primo episodio di luglio, il numero 256, aprirà un nuovo ciclo. Questo, sarà accompagnato dalle nuove sigle. La sigla di apertura “GOLD“ di Boruto, lanciata a inizio 2022, verrà sostituita dalla canzone eseguita da KANA-BOOM. Per quanto riguarda la ending, “Twilight Fuzz” di THIS IS JAPAN, sigla di chiusura di Boruto che ha debuttato ad aprile 2022, verrà sostituita dal brano eseguito dalla band Lenny Code Fiction. Le due nuove sigle, di cui al momento il nome è ancora sconosciuto, saranno rispettivamente la opening numero 11 e la ending numero 21.

Anche a luglio, Boruto continuerà nel suo percorso originale. Il primo episodio del mese, infatti, vedrà Cho-Cho Akimichi e Inojin Yamanaka impegnati in una missione dai toni più leggeri e divertenti. Al momento, sembrerebbe ancora troppo presto per tornare ad adattare gli eventi del manga.