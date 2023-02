Boruto: lunga pausa in vista per l'anime? Le ipotesi per la saga di Code

A partire dalla trasposizione animata di Naruto, lo studio Pierrot ha sempre investito molto tempo e lavoro nella realizzazione di filler e saghe totalmente assenti dal manga. Aggiunte che spesso sono risultate futili ma che hanno permesso di mantenere un buon ritmo nella produzione, cosa che secondo molti non avverrà invece con l’anime di Boruto.

Da pochi giorni infatti, in seguito alla conclusione dell’adattamento di Sasuke Retsuden, che ha riscosso un buon successo e molte critiche relative alla modifica di alcune scene, in particolare quelle con protagonisti Sasuke e Sakura, lo staff di Pierrot è tornato a seguire gli eventi narrati all’interno del manga. Il debutto dell’arco dell’assalto di Code ha sicuramente incuriosito molti, soprattutto per l’arrivo di nuovi, e potenti, antagonisti sulla scena, causando però anche preoccupazioni riguardanti il destino dell’anime qualora dovesse raggiungere quanto raccontato nel manga.

Infatti, considerando la pubblicazione di quattro episodi e di un unico capitolo del manga al mese, sebbene ci sia molto da adattare ancora è solo questione di tempo prima che la trasposizione animata raggiunga la controparte cartacea. Per questo, secondo alcuni appassionati, potrebbe essere opportuno fermare l’anime e aspettare che ci sia materiale sufficiente da adattare, un po’ come avvenuto per Black Clover, con la sicurezza di riprendere la produzione in futuro.

Decisione che appare molto complicata, ma che forse risulterebbe migliore rispetto ad allungare sequenze o inserire nuovi sviluppi per espandere la narrazione e attendere che almeno questo arco narrativo venga chiuso all’interno del manga. E voi cosa ne pensate? Diteci le vostre opinioni qui sotto. In conclusione, vi lasciamo al trailer dell’episodio 288 di Boruto.