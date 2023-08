Boruto, quanto manca alla fine del manga? Le ipotesi

L'anime di Boruto è in pausa, e lo stesso vale per il manga di Mikio Ikemoto e Masashi Kishimoto. Tuttavia, i due prodotti si trovano in un punto notevolmente diverso della storia: se l'anime ancora deve affrontare alcune delle importantissime questioni su Kawaki, Eida e gli altri, il manga è arrivato al momento dell'atteso timeskip.

Cosa rappresenterà questo ancora non è chiaro, dato che innanzitutto servirà leggere Boruto 81 per capire la direzione intrapresa da Masashi Kishimoto. Con il timeskip infatti si può tanto entrare in una nuova fase introduttiva tanto quanto nell'arco finale della serie. Con Boruto, Kawaki, Sarada e gli altri cresciuti, si avvicina la famosa battaglia finale che si terrà in una Konoha distrutta, dove Boruto e Kawaki sono gli unici protagonisti.

In sostanza, quanto manca alla fine del manga di Boruto? Per il momento non ci sono indicazioni chiare, se non una vecchia dichiarazione degli autori che sottolineavano come il loro obiettivo fosse concludere l'opera al volume 28. Al momento, con Boruto giunto al volume 20, significa che restano 8 volumi da raccontare, se questo Kishimoto resterà fedele a quelle vecchie dichiarazioni. In sostanza, con quattro capitoli per volume, significa che restano 32 capitoli da scrivere, per una durata prevista di quasi tre anni.

C'è quindi ancora tempo per una saga finale lunga e ricca di colpi di scena, con Boruto, Kawaki e Code che arriveranno presto al dunque.