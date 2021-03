Boruto: il manga in copertina su V-Jump, ecco la pagina che aprirà il capitolo 56

Ogni mese, la rivista V-Jump deve decidere a chi spetterà la copertina della rivista. Considerati i nomi di peso presenti nella line up del magazine mensile di casa Shueisha, solitamente le opere a ricevere una delle copertine sono sempre le stesse ogni anno. C'è Dragon Ball Super, c'è Boruto: Naruto Next Generations e anche Yu-Gi-Oh.

Nel numero in uscita a marzo 2021 di V-Jump, sarà il turno di Boruto: Naruto Next Generations, manga che è disegnato da Mikio Ikemoto e che da pochi mesi ha visto arrivare alla sceneggiatura il mangaka Masashi Kishimoto, già autore dell'opera originale. Boruto ha presentato un altro antagonista per la saga e gli ultimi sviluppi promettono un cambio di guardia.

Proprio per questo V-Jump ha presentato la copertina della prossima uscita, dove Boruto e Kawaki sono i due protagonisti. In basso possiamo scorgere l'illustrazione preparata, con Kawaki a tre quarti e che osserva il lettore, mentre Boruto è al suo fianco e guarda in un'altra direzione. I due ragazzi saranno sicuramente al centro dei prossimi eventi e proprio Boruto: Naruto Next Generations 56 potrebbe fare da apripista per storie inedite.

Vi piace questa nuova copertina di Boruto: Naruto Next Generations? Il capitolo del manga sarà disponibile su MangaPlus il 18 marzo alle ore 16:00.