Boruto: il manga introduce le spade laser nel franchise di Naruto

Boruto: Naruto Next Generations continua la sua corsa, e i fan di Naruto, di cui il manga è sequel, non sempre sono pronti per quello cheha in serbo per loro. Ultima novità, che renderà sicuramente felice qualche otaku, è l'introduzione delle spade laser.

Attenzione possibile Spoiler

Nel capitolo 18 di Boruto: Naruto Next Generations sono state introdotte queste particolari armi che ricordano molto da vicino le spade d'ordinanza degli Jedi viste nel franchise di Star Wars, ma con una piccola differenza sostanziale.

Mentre la spada di un cavaliere Jedi funziona grazie a particolari cristalli, denominati Kyber, quelle presentate nell'ultimo capitolo di Boruto funzionano mediante il chakra dell'utilizzatore. Quindi possiamo affermare che le "Chakra Lightsabers" sono ufficalemente realtà.

Nel 18° capitolo di Boruto, i fan hanno visto l'eroe del titolo in visita presso il centro di ricerca di Konoha per il jutsu scientifico. All'inizio, Boruto è preoccupato per le sue passate incursioni con la tecnologia dell'organizzazione, ma tutto passa quando gli viene lanciata una spada laser.

Katasuke Tono, ricercatore capo per Konoha, lancia infatti l'elsa della spada verso Boruto dicendo:"Lo reggi così, e mentre premi il pulsante bianco con il pollice, utilizza l'indice per premere il grilletto. È pericoloso, quindi fai attenzione."

Naturalmente, Boruto attiva subito l'arma e anche Luke Skywalker sarebbe orgoglioso del giovane ninja. Appena attivata, una grossa lama di chakra spunta dall'impugnatura, ed è a questo punto che Katasuke spiega che la tecnologia usa proprio il chakra per formare la lama.

Logicamente Boruto si innamora dell'arma ma il ninja non è ancora abbastanza forte per poterla utilizzare. Il ricercatore spiega infatti che la pseudo-spada laser ha un tasso di consumo di chakra troppo elevato per l'attuale livello di Boruto.

Non si sa se la spada farà ritorno su Boruto in futuro, ma i fan hanno le loro speranze. Dopotutto, l'anime ed il manga hanno già mostrato che il nostro eroe diventerà un utilizzatore di spada da grande. Se Boruto Uzumaki possiede una riserva di chakra come quella di suo padre, allora potrebbe essere in grado di usare la spada laser quando diventerà un Chunin o un Jonin.

In calce alla notizia, intanto, potete torvare un'immagine di Boruto mentre impugna la spada laser di chakra.