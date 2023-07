Boruto, il manga sta per tornare con la parte 2: il nuovo sottotitolo della serie

Il mondo è nel caos a causa del potere di Eida. La sua onnipotenza ha sconvolto completamente la situazione di Boruto Uzumaki, invertendola con quella di Kawaki, ora ritenuto figlio di Naruto. Per il protagonista le cose non si mettono bene: esiliato, inseguito, odiato e solo, deve rimettersi in carreggiata unicamente grazie a Sasuke.

Adesso Kawaki può vivere a Konoha, mentre Boruto è un fuggitivo odiato da tutti che deve lanciare la sua leggenda. Non si sa ancora cosa accadrà in Boruto capitolo 81, che segnerà l'inizio di una nuova storia. Infatti, il manga è in pausa da diversi mesi per permettere a Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto di preparare la nuova fase della storia. E, dalle prime informazioni, è confermato che Boruto avrà una parte 2 completamente diversa dalla prima.

Ci sarà un timeskip, quindi un avanzamento molto importante nella storia che porterà cambiamenti in tutto ciò che si sapeva di questo mondo, ma anche un altro sottotitolo. Dalle prime informazioni provenienti dai leak di V-Jump, infatti, è stato reso noto che Boruto: Naruto Next Generations includerà un sottotitolo per la seconda parte. Al fianco del nome verrà inserita la scritta "I due vortici blu", un riferimento probabilmente a Boruto e Kawaki, ormai due avversari.

Il ritorno di Boruto è previsto per il 21 agosto 2023, sul numero 10 della rivista V-Jump. Cosa vi aspettate da questa nuova fase del manga di Boruto: Naruto Next Generations? E secondo voi, a cosa si riferisce il sottotitolo aggiunto per i prossimi sviluppi?