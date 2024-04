Boruto, manga vs anime: qual è canonico? Le incongruenze spiegate bene

Filler a parte, l'anime di Boruto: Naruto Next Generations presenta diverse differenze - per non dire incongruenze - rispetto alla versione manga. Quale delle due è canonica? Che rapporto sussiste tra le due opere? Parliamone.

Tra la serie animata e il fumetto di Boruto ci sono alcune cose che non tornano. A parte l'elevato numero di filler, che ampliano una parte del racconto rispetto a quanto narrato nel manga, nell'adattamento anime assistiamo ad esempio alla nascita del Jougan, un'arte oculare che si manifesta nell'occhio destro del protagonista sin dai primissimi episodi.

Si tratta di una linea narrativa che non viene spiegata fino in fondo, e che finisce col perdersi quando il figlio di Naruto inizia ad intrecciare i propri poteri con quelli degli Otsutsuki. Nel manga, difatti, non è presente alcun riferimento al Jougan, che si presenta nell'anime come una sorta di mutazione del Byakugan, con effetti molto simili alla tecnica degli Hyuga.

Altra incongruenza riguarda lo status quo da ninja di Sarada, che nell'anime di Boruto viene promossa al grado di Chunin dopo aver brillantemente passato gli esami di selezione. Nel manga Two Blue Vortex, ambientato 3 anni dopo, viene però detto esplicitamente che la ragazza è ancora una Genin: ed è proprio in quanto novizia che la figlia di Sasuke sfida apertamente Shikamaru, dicendogli che il suo modello di shinobi è il Settimo, il quale divenne Hokage quando era ancora soltanto un genin.

Qual è insomma il rapporto tra l'anime e il manga di Boruto se alcuni spunti di trama sono evidentemente diversi tra loro? La risposta ce la fornisce una nostra vecchia intervista al disegnatore di Boruto Mikio Ikemoto, che in presenza del suo editor ci spiegò alcuni anni fa che fumetto e serie televisiva non sono che versioni alternative della stessa storia, con elementi che potrebbero differire tra loro ma che alla fine convergeranno negli stessi colpi di scena.

Il franchise di Boruto si sta quindi comportando in maniera analoga a quello di Dragon Ball Super, che tra manga, film cinematografici e serie televisiva ci ha a sua volta fornito visioni differenti dello stesso racconto.

Voi che ne pensate? Quale versione preferite?

One-Punch Man. Recuperare le forze per un nuovo attacco (Vol. 29 è uno dei più venduti oggi su