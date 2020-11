Boruto: Masashi Kishimoto diventa il mangaka ufficiale! Lavorerà al sequel stabilmente

La carriera di Masashi Kishimoto si è principalmente concentrata su Naruto, che ha portato avanti per ben 72 volumi. Ad esclusione del volume speciale che ha fatto da collegamento, Kishimoto si è occupato di Boruto: Naruto Next Generations come supervisore, mentre il resto è passato nelle mani di Ukyo Kodachi e Mikio Ikemoto.

Tutto ciò sta però improvvisamente e imprevedibilmente per cambiare. All'alba dell'uscita di Boruto capitolo 52, che sarà pubblicato su V-Jump e su MangaPlus il prossimo 20 novembre, arriva anche una notizia inattesa su un cambio di autori. Durante la notte italiana è stato infatti comunicato che dal capitolo 52 di Boruto: Naruto Next Generations cambieranno i mangaka dietro la storia. Sembra infatti che fosse stato deciso fin dall'inizio che il noto scrittore Ukyo Kodachi si sarebbe occupato di Boruto solo fino al volume 13.

A prendere il suo posto alla regia di Boruto ci sarà Masashi Kishimoto, l'autore originale di Naruto. Adesso sarà lui a fornire a Mikio Ikemoto name e storyboard su cui preparare i disegni. Ad annunciare di questa modifica è stato l'account ufficiale di Boruto, e poi Ukyo Kodachi ha confermato il tutto via tweet tramite il proprio account personale. Ovviamente l'autore non manca di ringraziare tutti gli addetti ai lavori e i lettori per il supporto finora e consiglia a tutti di continuare a seguire Boruto, adesso che la palla passa in mano a Masashi Kishimoto. Intanto V-Jump ha già distribuito l'anteprima per Boruto 52.